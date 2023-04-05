В Приднестровье заявили об игнорировании ФБР предложения по делу о теракте

Глава ПМР Красносельский: ФБР проигнорировало предложение по расследованию теракта

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проигнорировало предложение Приднестровья по участию в расследовании предотвращенного теракта. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, пишет ТАСС.

Лидер ПМР рассказал, что напрямую пригласил ФБР к участию в расследовании уголовного дела о подготовке теракта в Тирасполе против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Почему? Да потому что в кортеже также ехала гражданка США. По большому счету они имеют на это полное право, и обязанность у них такая есть», — заявил Красносельский. Однако ФБР не проявило публичную активность, добавил он.

Ранее сообщалось, что теракт планировали совершить 14 февраля после переговоров делегации ОБСЕ с главой ПМР. 9 марта стало известно о предотвращенной попытке покушения на лидера Приднестровья. Позже Красносельский заявил, что все задержанные по делу имеют отношение к Службе безопасности Украины.