Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:27, 5 апреля 2023Бывший СССР

В Приднестровье заявили об игнорировании ФБР предложения по делу о теракте

Глава ПМР Красносельский: ФБР проигнорировало предложение по расследованию теракта

Фото: Martyn Jandula / Shutterstock / Fotodom

Федеральное бюро расследований (ФБР) США проигнорировало предложение Приднестровья по участию в расследовании предотвращенного теракта. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский, пишет ТАСС.

Лидер ПМР рассказал, что напрямую пригласил ФБР к участию в расследовании уголовного дела о подготовке теракта в Тирасполе против делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Почему? Да потому что в кортеже также ехала гражданка США. По большому счету они имеют на это полное право, и обязанность у них такая есть», — заявил Красносельский. Однако ФБР не проявило публичную активность, добавил он.

Ранее сообщалось, что теракт планировали совершить 14 февраля после переговоров делегации ОБСЕ с главой ПМР. 9 марта стало известно о предотвращенной попытке покушения на лидера Приднестровья. Позже Красносельский заявил, что все задержанные по делу имеют отношение к Службе безопасности Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В российском регионе заметили неопознанный объект в небе
Врач назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной
Отменившую концертный тур певицу МакSим заметили в московском баре
В Запорожской области описали возможный сценарий контрнаступления ВСУ
Пьяный актер из сериала «Мажор» Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева
Минфин приготовился к росту потерь нефтегазовых доходов
Вице-канцлер ФРГ назвал красную черту в отношениях с Украиной
Полковник запаса объяснил значение объявленного в Ленобласти сигнала «Режим»
В Узбекистане заявили об отсутствии мужа Треповой в стране
Швейцарский банк UBS готовился к поглощению Credit Suisse три года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.