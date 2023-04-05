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НХЛ - регулярный чемпионат
12:14, 5 апреля 2023Спорт

Еще один российский хоккеист клуба НХЛ отказался участвовать в ЛГБТ-акции

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Российский вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов отказался участвовать в акции в поддержку ЛГБТ во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Toronto Sun.

«Торонто» не использовал специальные джерси на раскатке, однако игроки команды вышли на лед в шлемах с тематическими наклейками, а некоторые из них обмотали клюшки радужной лентой. Самсонов оказался единственным хоккеистом клуба, не принявшим участие в акции.

Ранее еще несколько российских игроков, Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс» и Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрс», не стали надевать радужную форму. Кроме того, от участия в акции отказались «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд».

Позднее стало известно, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.

Дарья Коршунова
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