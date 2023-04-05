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18:53, 5 апреля 2023Спорт

МОК обратился к организаторам Уимблдона из-за допуска российских теннисистов

МОК приветствовал решение организаторов Уимблдона допустить российских теннисистов

Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к организаторам Уимблдона из-за допуска российских и белорусских теннисистов до турнира в 2023 году. Об этом сообщается на сайте организации.

В МОК приветствовали решение британцев. Они обратили внимание на то, что вопрос с условиями допуска россиян остается открытым, однако выразили надежду, что в скором времени он будет улажен.

31 марта Ассоциация лаун-тенниса (LTA), организующая Уимблдон, объявила о решении допустить российских и белорусских теннисистов к турниру в 2023 году. Уточнялось, что выступить спортсмены смогут только в нейтральном статусе и только после подписания «декларации о нейтралитете».

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Анастасия Борисова
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