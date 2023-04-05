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10:09, 5 апреля 2023Культура

МакSим заметили в баре после отмены концертов из-за состояния здоровья

Super: МакSим заметили в московском баре после отмены концертов из-за состояния здоровья

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российскую певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) заметили в одном из столичных баров после объявления о переносе концертов из-за состояния здоровья исполнительницы. Об этом сообщает Super.ru

По данным издания, артистка пришла в один из кальянных баров Москвы, где из алкогольных напитков в меню было только пиво и сидр. Спустя 20 минут в заведение зашел водитель МакSим, который принес пакет, предположительно, с алкоголем.

Сообщается, что исполнительница сидела в кальянной одна, курила и подливала в стакан со льдом содержимое бутылки, которое было принесено ее сотрудником.

Ранее певица рассказала о своем самочувствии после переноса запланированных концертов из-за состояния здоровья.

МакSим также прокомментировала свое выступление в Твери, после которого многие поклонники певицы были обеспокоены ее состоянием. По словам зрителей, артистка неуверенно стояла на ногах, а также часто направляла микрофон в зал, предоставляя зрителям возможность допеть строчки из ее композиций.

«Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур», — поделилась звезда.

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Анастасия Астахова
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