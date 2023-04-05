Натурализованный бразилец из «Зенита» задумался об уходе из клуба

Получивший российский паспорт игрок «Зенита» Малком допустил переход в европейскую команду

Натурализованный бразильский форвард «Зенита» Малком задумался об уходе из клуба. Его слова приводит Relevo.

Нападающий допустил переход в европейскую команду после окончания сезона-2022/2023. «Мои цифры очень хороши, и теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, клубы которых играют в еврокубках», — заявил спортсмен.

Ранее стало известно, что Малком сменил гражданство и получил российский паспорт. Футболист, который выступает за «Зенит» с 2019 года, вместе с клубом стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок страны, а также трижды завоевал Суперкубок России. В текущем сезоне он отметился 19 забитыми мячами во всех турнирах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.