Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 3-й матч
Мэдисон Бренгл
Сегодня
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Чарльстон
Диана Шнайдер
Сегодня
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Чарльстон
Магда Линетт
Сегодня
22:30 (Мск)
Варвара Грачёва
Чарльстон
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Крылья Советов
Фонбет Кубок России|1/2 финала (Путь РПЛ)
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:30 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
13:24, 5 апреля 2023Спорт

Натурализованный бразилец из «Зенита» задумался об уходе из клуба

Получивший российский паспорт игрок «Зенита» Малком допустил переход в европейскую команду

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Натурализованный бразильский форвард «Зенита» Малком задумался об уходе из клуба. Его слова приводит Relevo.

Нападающий допустил переход в европейскую команду после окончания сезона-2022/2023. «Мои цифры очень хороши, и теперь я могу думать о новой возможности вернуться в лиги, клубы которых играют в еврокубках», — заявил спортсмен.

Ранее стало известно, что Малком сменил гражданство и получил российский паспорт. Футболист, который выступает за «Зенит» с 2019 года, вместе с клубом стал трехкратным чемпионом России, выиграл Кубок страны, а также трижды завоевал Суперкубок России. В текущем сезоне он отметился 19 забитыми мячами во всех турнирах.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова посла Китая о «безграничной дружбе» Москвы и Пекина
Косметолог раскрыла способ избежать появления «усов» при инъекции филлеров
Путин освободил от должности еще одного замглавы МЧС
Три поселка в граничащем с Украиной регионе оказались обесточены из-за обстрела
Правительство Финляндии завершило процесс вступления страны в НАТО
Начальника отдела таможни в Калининграде задержали по делу о пытках
В Москве задержали организатора массовых драк и его сообщников из Средней Азии
Глюкоза перенесла две операции из-за ошибки итальянских врачей
Президента Литвы обвинили в членстве в КПСС
Сенатор Совфеда перепутала ЛДПР с ЛГБТ и попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.