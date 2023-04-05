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20:04, 5 апреля 2023Культура

Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки фильма спустя 40 лет

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола доснял картину «Мегалополис» спустя 40 лет производства

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

83-летний американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола завершил съемки своего нового фильма «Мегалополис». Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте картины в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что работа над «Мегалополисом» продолжалась в общей сложности более 40 лет. Сценарий эпической научно-фантастической ленты был написан кинематографистом в начале 80-х годов, однако Коппола долгое время откладывал этот проект ради работы над другими, более перспективными.

В 2001 году известный по фильмам «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» постановщик вернулся к производству «Мегалополиса», но съемки были отложены на неопределенный срок после терактов 11 сентября. Из-за трагедии были также забракованы около 30 часов пленочного хронометража с видами Нью-Йорка.

Работа над проектом возобновилась только в 2019 году. Чтобы покрыть бюджет производства киноленты, Копполе пришлось продать «значительную часть своей винной империи». Съемки стартовали 1 ноября 2022 года. Предположительно, «Мегалополис» выйдет в широкий прокат в 2024 году.

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Сюжет фильма расскажет о жительнице Нью-Йорка, которая разрывается между отцом, придерживающимся «классических взглядов на общество», и своим более «прогрессивным» возлюбленным. В актерский состав картины вошли такие звезды экрана, как Адам Драйвер, Натали Эммануэль, Форест Уитакер, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Обри Плаза, Шайа Лабаф, Дастин Хоффман и другие.

В январе текущего года стало известно, что новая лента Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис» лишилась части творческой команды. Отмечалось, что проект покинули художественные руководители и сотрудники, которые занимаются спецэффектами.

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Сергей Равин
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