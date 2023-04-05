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03:47, 5 апреля 2023Мир

Маск высказался об американской судебной системе в свете обвинений против Трампа

Маск: демократы и республиканцы должны быть равны перед судебной системой
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Brian Snyder / Reuters

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказался о судебной системе Соединенных Штатов на фоне обвинений против бывшего президента страны Дональда Трампа. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Важно, чтобы наша судебная система действовала в равной степени по отношению к демократам и республиканцам», — отметил предприниматель. Он подчеркнул, что в противном случае американцы потеряют доверие к суду. По мнению Маска, доверять можно той партии, которая в наибольшей степени призывает правосудие бороться с кумовством.

Ранее Трамп прокомментировал предъявленные ему обвинения, заявив о своей невиновности. Адвокат политика Тодд Бланш назвал процесс против его клиента преследованием по политическим мотивам.

Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

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Варвара Кузьмина
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