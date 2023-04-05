Маск высказался об американской судебной системе в свете обвинений против Трампа
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск высказался о судебной системе Соединенных Штатов на фоне обвинений против бывшего президента страны Дональда Трампа. Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.
«Важно, чтобы наша судебная система действовала в равной степени по отношению к демократам и республиканцам», — отметил предприниматель. Он подчеркнул, что в противном случае американцы потеряют доверие к суду. По мнению Маска, доверять можно той партии, которая в наибольшей степени призывает правосудие бороться с кумовством.
Ранее Трамп прокомментировал предъявленные ему обвинения, заявив о своей невиновности. Адвокат политика Тодд Бланш назвал процесс против его клиента преследованием по политическим мотивам.
Трамп стал первым бывшим президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. Прокуратура Манхэттена обвинила его в 34 случаях подлога документов. Каждый из них включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.