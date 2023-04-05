Глава Пентагона посетит Швецию для переговоров о ее вступлении в НАТО

Глава Пентагона Остин заявил о планах посетить Швецию, чтобы обсудить ее вступление в НАТО

Глава Пентагона США Ллойд Остин заявил о своем намерении в апреле посетить Швецию, чтобы обсудить вступление страны в НАТО, передает РИА Новости.

«Позднее в текущем месяце я намерен отправиться в Швецию, чтобы обсудить ряд вопросов региональной безопасности, а также планы страны по вступлению в НАТО», — сообщил он. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что надеется на скорейшее присоединение Стокгольма к организации.

Остин также поприветствовал Финляндию в качестве члена НАТО, добавив, что страны альянса продолжат поддерживать силы свободы и строить более безопасный мир.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что препятствий для вступления Швеции в альянс быть не должно, поскольку она полностью выполнила все условия. По его прогнозу, присоединение страны к альянсу может занять недели или месяцы.