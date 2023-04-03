В НАТО обозначили сроки вступления Швеции в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: вступление Швеции в альянс может занять недели или месяцы

Вступление Швеции в НАТО может занять недели или месяцы. Такие сроки на пресс-конференции в Брюсселе обозначил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Он отметил, что государство уже интегрируется в военные структуры альянса, а также пообещал не оставить Швецию в одиночестве на фоне вхождения в НАТО Финляндии. «Хотя ее (Швеции — прим. «Ленты.ру») вступление может потребовать недель или месяцев», — предупредил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО подтвердил, что Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля. Он отметил, что это событие положительно скажется на безопасности государства, а также на альянсе в целом.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Против их вхождения в альянс выступала Турция, однако 1 апреля глава страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию финской заявки. В свою очередь, ратификация Турцией шведской заявки затруднена после акции по сожжению копии Корана в Стокгольме.