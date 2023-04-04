Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:32, 4 апреля 2023Мир

В НАТО заявили о выполнении Швецией всех условий для вступления в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: Швеция полностью выполнила все условия для вступления в альянс

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила все условия для вступления в альянс. Его слова приводит ТАСС.

Генсек указал, что теперь препятствий для присоединения Стокгольма к организации быть не должно. Столтенберг добавил, что НАТО находится в тесном контакте с Турцией, чтобы та ускорила ратификацию протокола о вступлении Швеции.

4 апреля к НАТО официально присоединилась Финляндия, ее флаг был поднят на флагштоке перед штаб-квартирой альянса.

В середине марта представитель президента Турции Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО, отметил, что Анкара не закрывала двери в Североатлантический альянс для Стокгольма.

Турция ратифицировала заявку Финляндии, но пока не одобрила заявку от Швеции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
СКР предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта
Фитнес-эксперт раскрыла пользу изменения режима тренировок
81-летнюю пенсионерку нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе
В МИД назвали крахом отношения России и США
Кулеба встретился с Блинкеном
Крупнейшая страна Азии откроет в России авторизованные визовые центры
Российский губернатор попросил Путина вернуть в школы черчение
Под Москвой директор компании напал с ножницами на желающего уволиться работника
Бурунов раскрыл подробности съемок эксклюзивного шоу
Врач оценила риски отказа от молока для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.