В НАТО заявили о выполнении Швецией всех условий для вступления в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: Швеция полностью выполнила все условия для вступления в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция полностью выполнила все условия для вступления в альянс. Его слова приводит ТАСС.

Генсек указал, что теперь препятствий для присоединения Стокгольма к организации быть не должно. Столтенберг добавил, что НАТО находится в тесном контакте с Турцией, чтобы та ускорила ратификацию протокола о вступлении Швеции.

4 апреля к НАТО официально присоединилась Финляндия, ее флаг был поднят на флагштоке перед штаб-квартирой альянса.

В середине марта представитель президента Турции Ибрагим Калын, оценивая возможность Швеции стать частью НАТО, отметил, что Анкара не закрывала двери в Североатлантический альянс для Стокгольма.

Турция ратифицировала заявку Финляндии, но пока не одобрила заявку от Швеции.

