Путин призвал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах России

Президент Путин: противник использует «недобитое подполье» в новых регионах России

Президент России Владимир Путин заявил, что противник использует «недобитое подполье» для запугивания людей в новых регионах страны. В связи с этим глава государства призвал к жестким и эффективным действиям, пишет ТАСС.

По словам российского лидера, для этих целей Киев прибегает к помощи «разного рода неонацистских и других радикальных группировок». Для борьбы с ними Путин поручил, в том числе, «надежно обеспечить» контроль за ситуацией.

