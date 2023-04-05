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17:36, 5 апреля 2023Россия

Путин призвал жестко бороться с «недобитым подпольем» в новых регионах России

Президент Путин: противник использует «недобитое подполье» в новых регионах России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что противник использует «недобитое подполье» для запугивания людей в новых регионах страны. В связи с этим глава государства призвал к жестким и эффективным действиям, пишет ТАСС.

По словам российского лидера, для этих целей Киев прибегает к помощи «разного рода неонацистских и других радикальных группировок». Для борьбы с ними Путин поручил, в том числе, «надежно обеспечить» контроль за ситуацией.

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Варвара Кошечкина
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