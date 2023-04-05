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15:53, 5 апреля 2023Спорт

Тренер назвал альтернативу отжиманиям

Фитнес-тренер Егор Ходырев предложил делать сведение гантелей лежа вместо отжиманий

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев назвал альтернативу отжиманиям. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист предложил вместо отжиманий делать сведение гантелей лежа. Для этого нужно лечь на пол, ноги согнуть в коленях, стопы поставить на пол, взять гантели и вытянуть руки с ними наверх, немного согнув локти. «На вдохе плавно разведите полусогнутые руки с гантелями к полу. Локтевой сустав зафиксирован в одном положении на протяжении всего упражнения. Он не должен сгибаться или разгибаться. На выдохе сведите руки в исходное положение над вашей грудью», — описал Ходырев технику выполнения упражнения.

Также тренер предложил заменить отжимания разгибанием рук в наклоне. Исходное положение — наклонившись к полу с прямой спиной, с опорой на одну руку. Ходырев отмечает, что можно выполнять упражнение как на полу на четвереньках, так и с упором на любую прямую твердую поверхность стоя. Затем нужно взять в свободную руку гантель и согнуть руку так, чтобы локоть был чуть выше спины. «На выдохе разогните руку в локте, чтобы она была параллельна полу или чуть выше параллели с ним. В конце движения поверните кисть ладонью вверх. Зафиксируйтесь в этом положении на секунду. На вдохе медленно согните руку с гантелью в исходное положение», — рассказал он последовательность действий.

Упражнения выполняются в три-четыре подхода по 8-12 повторений. Перерыв между подходами должен быть две-три минуты.

Ранее Ходырев рассказал об особенностях разных видов отжиманий. Новичкам он посоветовал делать классические отжимания на ладонях. Тем, кто занимается единоборствами, тренер рекомендовал делать упражнение на кулаках.

Дарья Коршунова
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