Песков ответил на вопрос об аресте Трампа

Песков об аресте Трампа: Россия не может вмешиваться во внутренние дела США

Кремль не комментирует ситуацию с арестом бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости

По его словам, Москва не может вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов. «Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать», — ответил на вопрос журналистов Песков.

Прокуратура обвинила экс-президента США в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего Трамп вернулся во Флориду. При этом он заявил об отсутствии у прокурора доказательств предъявленных ему обвинений. Политик также рассказал, что отказался от предложения прокурора урегулировать дело до суда.

