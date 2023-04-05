Володин назвал возможную дату принятия закона о запрете вейпов

Володин: Госдума 11 апреля может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних

Госдума России 11 апреля может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних. Об этом во время пленарного заседания сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит ТАСС.

Спикер Госдумы подчеркнул, что данная норма затронет не только никотиносодержащие, но и другие вейпы из линейки аналогичных устройств. В случае принятия законопроекта будет осуществляться запрет рекламы и размещение вейпов на полках в магазинах.

Володин также предложил поручить первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, вице-спикеру Петру Толстому, а также профильным комитетам палаты подготовить документ и выстроить график работы над законопроектом для того, чтобы 11 апреля поправки были рассмотрены.

В феврале член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции и ее транспортеров, в том числе, вейпов.

4 апреля Хамзаев сообщил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. Он отметил, что соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.