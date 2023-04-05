Подозреваемого в убийстве подростка россиянина задержали после анализа ДНК

В Железногорске после анализа ДНК задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки

В Железногорске Красноярского края задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 16-летней девушки. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Анализ ДНК задержанного, взятый во время массовой проверки горожан на причастность к убийству подростка, дал положительный результат. Образцы буккального эпителия (мазки с внутренней стороны щеки) были взяты у более чем 10 тысяч мужчин.

По версии следствия, 30 июля 2022 года девушка ушла на празднование Дня города с подругами, после чего отправилась без них в неизвестном направлении. Домой потерпевшая не вернулась, о чем ее бабушка сообщила в полицию. В ходе поисков тело подростка было обнаружено 4 августа на берегу озера в местном парке.

Дело об убийстве переквалифицировали по части 2 статьи 105 («Убийство, с целью сокрытия другого преступления»), пункта «а» части 3 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней»), а также пункту «а» части 3 статьи 131 («Изнасилование, с применением насилия к несовершеннолетней потерпевшей») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину, разыскиваемого Интерполом с 2013 года за нападение в Таллине.