«Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании

«Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании, Карим Бензема сделал хет-трик

Мадридский «Реал» разгромил каталонскую «Барселону» во втором матче полуфинала Кубка Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Счет на первой добавленной к первому тайму минуте открыл полузащитник Винисиус Жуниор. На 50-й минуте преимущество команды увеличил нападающий Карим Бензема. Он сделал дубль на 58-й минуте, реализовав пенальти. На 80-й минуте Бензема оформил хет-трик.

Первый матч завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный гол на 26-й минуте в свои же ворота забил защитник «Реала» Эдер Милитао.

В финале Кубка Испании «Реал» предстоит встретится с «Осасуной» из Памплоны, которая выбила из розыгрыша турнира «Атлетик». Решающий матч пройдет 6 мая.