Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 5 апреля 2023Россия

Кремль анонсировал объемное выступление Путина с речью о внешней политике

Песков заявил, что Путин выступит в Кремле с объемной речью о внешней политике

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью о внешней политике страны на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Мероприятие в среду, 5 апреля, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», — заявил Песков.

Он уточнил, что церемония состоится в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.

Также стало известно, что в этот день Путин проведет заседание Совета безопасности, на котором планируют рассмотреть вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. На мероприятии с докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В российском регионе заметили неопознанный объект в небе
Фото глав МИД Британии и Украины высмеяли
Врач назвала рецепт идеального салата для устранения дефицита витаминов весной
Отменившую концертный тур певицу МакSим заметили в московском баре
В Запорожской области описали возможный сценарий контрнаступления ВСУ
Пьяный актер из сериала «Мажор» Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева
Минфин приготовился к росту потерь нефтегазовых доходов
Вице-канцлер ФРГ назвал красную черту в отношениях с Украиной
Полковник запаса объяснил значение объявленного в Ленобласти сигнала «Режим»
В Узбекистане заявили об отсутствии мужа Треповой в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.