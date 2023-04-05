Кремль анонсировал объемное выступление Путина с речью о внешней политике

Песков заявил, что Путин выступит в Кремле с объемной речью о внешней политике

Президент России Владимир Путин выступит с объемной речью о внешней политике страны на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. Мероприятие в среду, 5 апреля, анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Традиционно на церемонии с большим, достаточно объемным выступлением по внешнеполитической проблематике выступит Путин», — заявил Песков.

Он уточнил, что церемония состоится в 15:00 в Большом Кремлевском дворце.

Также стало известно, что в этот день Путин проведет заседание Совета безопасности, на котором планируют рассмотреть вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. На мероприятии с докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.