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19:38, 5 апреля 2023Спорт

РФС отреагировал на заявление главы УЕФА о возвращении россиян на турниры

В РФС заявили, что контактируют с УЕФА и ФИФА по вопросу возвращения россиян на турниры

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) отреагировала на заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о возвращении россиян на международные турниры. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В РФС рассказали, что продолжают контактировать с УЕФА и Международной федерацией футбола (ФИФА) в рамках рабочей группы для формирования дорожной карты по возвращению российских сборных и клубов к соревнованиям. «Сложность решения этой задачи очевидна. Переговоры продолжаются», — подчеркнули они.

Ранее 5 апреля глава УЕФА рассказал, что до конца специальной военной операции (СВО) будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд на соревнования. Он добавил, что в любом случае это решение остается за исполнительным комитетом организации.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Анастасия Борисова
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