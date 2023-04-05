В Британии заявили о тройном ударе по Западу

The Telegraph: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти нанесет по Западу тройной удар

Западным странам был нанесен тройной удар на фоне решения ряда государств-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти. Такое мнение выразила обозреватель британской газеты The Telegraph Мелисса Лоуфорд.

«Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю», — отметила она. Также, по мнению Лоуфорд, рост цен на топливо приведет к ослаблению антироссийских санкций, а доходы Москвы увеличатся.