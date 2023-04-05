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12:36, 5 апреля 2023Спорт

В ВФЛА оценили решение World Athletics создать комиссию по допуску россиян

ВФЛА высказала несогласие с решением World Athletics создать комиссию по допуску россиян
Петр Иванов

Петр Иванов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) оценила решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) создать комиссию по допуску россиян на турниры. Слова президента организации Петра Иванова приводит РИА Новости.

«В World Athletics создана комиссия, которая будет формировать условия. Мы направили им письмо, в котором высказали несогласие с таким подходом, который противоречит олимпийской хартии», — заявил Иванов.

Также он рассказал, что ВФЛА предстоит уточнить возможность приглашения иностранных спортсменов на соревнования в России.

23 марта World Athletics объявила о восстановлении членства ВФЛА. При этом отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой организации было продлено. Отмечалось, что ассоциация в дальнейшем сформулирует условия, при которых спортсмены смогут вернуться на турниры.

В 2015 году членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. Отечественные спортсмены могли выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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