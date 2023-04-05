Названа главная цель визита Зеленского в Польшу

Политолог Бышок назвал переговоры о поддержке Украины целью визита Зеленского в Польшу

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу может быть связан с вопросами поддержки Киева в военном противостоянии с Россией, считает политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Такую главную цель поездки украинского лидера в Варшаву он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Польша — это одна из тех западных стран, которые активно поддерживают Украину в этом конфликте. Отношения Украины и Польши стали ближе, как и [отношения] Украины с коллективным Западом стали ближе в последний год, чем когда-либо. Визит в Польшу подтверждает эту близость, представители Польши тоже были в Киеве в последние месяцы», — объяснил он.

Зеленский демонстрирует свою уверенность и в украинской армии, и в своем политическом положении внутри Украины, поэтому имеет возможность периодически покидать Киев Станислав Бышок кандидат политических наук

Кроме того, Владимир Зеленский считает важным обсудить с польским коллегой Анджеем Дудой вопросы военной помощи, полагает Станислав Бышок.

«Одновременно с этим, очевидно, есть определенные договоренности, в том числе за закрытыми дверями, заключающиеся в продолжении поддержки военными припасами, военной техникой и инструкторами со стороны в том числе Польши. А Польша в этом случае рада принять Зеленского, она с самого начала говорила, что стоит вместе с Украиной. Кроме того, в Польше есть большой процент украинских мигрантов и беженцев последнего времени. Очевидно, как-то вопросы с ними обсуждаются, потому что часть из них, например, могла бы вернуться на Украину. Здесь нет никаких подводных камней, нет ничего удивительного или неожиданного», — заключил политолог.

Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу в среду, 4 апреля. Вместе с ним в Варшаву приехала его супруга Елена. Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что у политик переговорит с президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также проведет «много других двухсторонних и многосторонних встреч». Он добавил, что вечером у Зеленского запланировано выступление с большой речью.

«Будем говорить об обороне, об экономике, будем говорить о трансграничном движении, в частности о железнодорожном сообщении, о расширении возможностей для пересечения границы. Будем много говорить об экономике как на государственном уровне, так и на запланированной встрече с представителями бизнеса. Будем говорить о наших европейских делах, санкциях — большой перечень тем», — пояснил представитель главы государства.

По приезде Владимиру Зеленскому вручили высшую награду Польши — орден Белого Орла. Анджей Дуда пояснил, что он получил ее за углубление отношений между Варшавой и Киевом, заслуги в деле обеспечения безопасности и сохранении прав человека.