В России расширили перечень услуг мобильных подразделений банков

Центробанк с 1 октября упростит порядок открытия банками мобильных офисов

Центральный банк России упростил для банков порядок открытия мобильных офисов (передвижных пунктов кассовых операций) и расширил перечень операций, которые можно там осуществлять. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мобильные подразделения теперь могут быть открыты на базе исправного бронированного транспортного средства, оснащенного средствами связи, кассовым оборудованием и специальными опознавательными знаками. Указание ЦБ вступит в силу с 1 октября 2023 года. Изменения внесены с учетом предложений самих участников финансового рынка, в том числе высказанных в рамках «регуляторной гильотины» — государственной инициативы по пересмотру и отмене норм и законов, негативно влияющих на бизнес-климат в России.

Кредитные организации благодаря изменениям в законодательстве смогут увеличить перечень банковских услуг, оказываемых на отдаленных и малонаселенных территориях, а также в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций. ЦБ заявил, что теперь мобильные офисы могут заниматься кредитованием граждан, осуществлять переводы и кассовое обслуживание в полном объеме. Также появилась возможность предоставлять услуги инкассации юридическим лицам.

Если раньше устанавливалась обязательная минимальная численность сотрудников таких подразделений, то теперь банки будут самостоятельно определять нужное число работников. ЦБ пояснил, что переход к работе по новым нормам максимально упрощен — участникам рынка не нужно будет переименовывать действующие передвижные пункты в связи с изменением наименования на «мобильный офис».

Ранее Банк России сообщил россиянам, когда они смогут открывать счета в банках по видеосвязи. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка (ЦБ) Илья Ясинский назвал примерные сроки — в 2024 году. Сейчас регулятор активно обсуждает внедрение практики видеоидентификации с Росфинмониторингом и федеральными органами исполнительной власти.