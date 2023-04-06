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17:32, 6 апреля 2023Экономика

В России расширили перечень услуг мобильных подразделений банков

Центробанк с 1 октября упростит порядок открытия банками мобильных офисов
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Центральный банк России упростил для банков порядок открытия мобильных офисов (передвижных пунктов кассовых операций) и расширил перечень операций, которые можно там осуществлять. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Мобильные подразделения теперь могут быть открыты на базе исправного бронированного транспортного средства, оснащенного средствами связи, кассовым оборудованием и специальными опознавательными знаками. Указание ЦБ вступит в силу с 1 октября 2023 года. Изменения внесены с учетом предложений самих участников финансового рынка, в том числе высказанных в рамках «регуляторной гильотины» — государственной инициативы по пересмотру и отмене норм и законов, негативно влияющих на бизнес-климат в России.

Кредитные организации благодаря изменениям в законодательстве смогут увеличить перечень банковских услуг, оказываемых на отдаленных и малонаселенных территориях, а также в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций. ЦБ заявил, что теперь мобильные офисы могут заниматься кредитованием граждан, осуществлять переводы и кассовое обслуживание в полном объеме. Также появилась возможность предоставлять услуги инкассации юридическим лицам.

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Если раньше устанавливалась обязательная минимальная численность сотрудников таких подразделений, то теперь банки будут самостоятельно определять нужное число работников. ЦБ пояснил, что переход к работе по новым нормам максимально упрощен — участникам рынка не нужно будет переименовывать действующие передвижные пункты в связи с изменением наименования на «мобильный офис».

Ранее Банк России сообщил россиянам, когда они смогут открывать счета в банках по видеосвязи. Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка (ЦБ) Илья Ясинский назвал примерные сроки — в 2024 году. Сейчас регулятор активно обсуждает внедрение практики видеоидентификации с Росфинмониторингом и федеральными органами исполнительной власти.

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Влада Горячева
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