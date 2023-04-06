Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
0:2
Завершен
Анна Калинская
Чарльстон
Юлия Грабер
0:2
Завершен
Екатерина Александрова
Чарльстон
Краснодар
1:1
Завершен
Ростов
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Бернарда Пера
0:1
2-й сет
live
Дарья Касаткина
Чарльстон
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:49, 6 апреля 2023Спорт

Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC

Боец ММА Хамзат Чимаев заявил, что будет драться на турнире 294 в Абу-Даби 21 октября
Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев. Фото: Joe Camporeale / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев раскрыл дату своего следующего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен высказался в Twitter.

«Увидимся в Абу-Даби! Мне плевать, с кем я буду драться — я приеду туда убить любого», — заявил Чимаев. Турнир UFC 294 в Абу-Даби пройдет 21 октября 2023 года.

23 марта Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина поменять позицию по Украине
Стало известно о попытках ВСУ отбросить «Вагнер» от «дороги жизни» в Артемовске
Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC
Назван годовой объем торговли между Россией и Белоруссией
Менеджер Александра Емельяненко прокомментировал инцидент с бойцом в аэропорту
Американский разведчик назвал Путина мастером побеждать
Стала известна реакция организма Берлускони на лечение рака крови
Глава Минпросвещения прояснил ситуацию с черчением в школах
Раскрыты детали переговоров стран НАТО по Украине
Пушилин заявил о попытках ВСУ сместить фокус внимания с Артемовска на Авдеевку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.