Чимаев раскрыл дату следующего поединка в UFC

Боец ММА Хамзат Чимаев заявил, что будет драться на турнире 294 в Абу-Даби 21 октября

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев раскрыл дату своего следующего поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен высказался в Twitter.

«Увидимся в Абу-Даби! Мне плевать, с кем я буду драться — я приеду туда убить любого», — заявил Чимаев. Турнир UFC 294 в Абу-Даби пройдет 21 октября 2023 года.

23 марта Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним. Спортсмен отметил, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось и чего я вообще жду», — добавил он.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.