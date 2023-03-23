Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним

Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC Ковингтона, Перейры и Уиттакера драться с ним

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал об отказах бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) драться с ним. Его слова приводятся на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Чимаев поделился, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось, и чего я вообще жду», — отметил спортсмен.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка Чимаева. «Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», — заявил Уайт.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.