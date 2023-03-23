Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Иран
Сегодня
20:00 (Мск)
Россия
Товарищеские матчи (сборные) - 2023|Товарищеские матчи
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
Чжан Шуай
Завтра
18:00 (Мск)
Эрика Андреева
Майами (ж)
Варвара Грачёва
Завтра
18:00 (Мск)
Онс Жабер
Майами (ж)
Маркета Вондроушова
Завтра
18:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Майами (ж)
12:53, 23 марта 2023Спорт

Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним

Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC Ковингтона, Перейры и Уиттакера драться с ним

Фото: David Yeazell / USA Today Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал об отказах бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) драться с ним. Его слова приводятся на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Чимаев поделился, что принимал бой против американца Колби Ковингтона, бразильца Алекса Перейры и австралийца Роберта Уиттакера, однако поединки не состоялись. «Я не знаю, что случилось, и чего я вообще жду», — отметил спортсмен.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка Чимаева. «Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», — заявил Уайт.

Чимаев в профессиональной карьере провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения. В последнем поединке 10 сентября 2022-го он победил Кевина Холланда.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Раскрыты результаты анализов россиян с подозрением на сибирскую язву под Москвой
Молодого россиянина задержали за поджог здания военкомата в Сосновом бору
Писатель подал в суд на Netflix из-за нарушения авторских прав
В России рассказали об использовании танка Т-62М в зоне спецоперации
Четверых россиян обвинили в накачивании школьницы наркотиками для изнасилования
Чимаев рассказал об отказах бойцов UFC драться с ним
Стилист Лисовец посоветовал россиянкам избавиться от трех вещей в гардеробе
Дания заинтересовалась таинственным объектом на «Северном потоке»
Мишустин оценил возможность России обогнать развитые страны по росту ВВП
Наместник Киево-Печерской лавры оценил украинское государство в грош
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.