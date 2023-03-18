Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Урал
Сегодня
14:15 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
Факел
Сегодня
16:30 (Мск)
Сочи
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 2-й матч
Ак Барс
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 2-й матч
Локомотив М
Сегодня
19:30 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|20-й тур
11:11, 18 марта 2023Спорт

Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева

Глава UFC Уайт заявил, что Чимаев проведет следующий бой с бойцом из топ-3 в среднем весе

Фото: Joe Camporeale / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова функционера приводит MMA Junkie.

«Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», — заявил Уайт. На данный момент в число трех лучших бойцов UFC в среднем весе входят новозеландец Исраэль Адесанья, австралиец Роберт Уиттакер и американец Джаред Каннонье.

11 сентября прошлого года Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке на турнире UFC 279. Он должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою вечера, однако провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В профессиональной карьере спортсмен провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня обращения в МВД
Политолог рассказала о душевном подъеме крымчан после воссоединения с Россией
Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов России
В России высказались о возобновлении полетов беспилотников США над Черным морем
Умер бывший футболист и тренер «Ростова»
В ДНР сообщили об уничтожении позиций украинских войск в Марьинке
Подростки толпой избили двоих студентов колледжа и сняли все на видео
Путин подписал закон о штрафах за дискредитацию добровольцев СВО
Дацик высказался о возможном реванше с Александром Емельяненко
Заминированная военным ВСУ квартира в Энергодаре попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.