Глава UFC раскрыл подробности следующего боя Чимаева

Глава UFC Уайт заявил, что Чимаев проведет следующий бой с бойцом из топ-3 в среднем весе

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт раскрыл подробности следующего поединка шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Слова функционера приводит MMA Junkie.

«Он подерется в среднем весе, да. И да, он в таком положении, что должен драться с топ-3», — заявил Уайт. На данный момент в число трех лучших бойцов UFC в среднем весе входят новозеландец Исраэль Адесанья, австралиец Роберт Уиттакер и американец Джаред Каннонье.

11 сентября прошлого года Чимаев одержал победу над американцем Кевином Холландом во втором по значимости поединке на турнире UFC 279. Он должен был встретиться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою вечера, однако провалил взвешивание и был заменен Тони Фергюсоном.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет, когда его семья переехала в Швецию. В профессиональной карьере спортсмен провел 12 поединков, не потерпев ни одного поражения.