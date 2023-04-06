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03:57, 6 апреля 2023Силовые структуры

Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском украинского пилота

Опубликовано видео допроса задержанного под Брянском пилота украинского самолета
СюжетРабота систем ПВО:

Появилось видео допроса задержанного пилота легкомоторного украинского самолета, упавшего на территории Брянской области. Запись опубликовал Telegram-канал Baza.

Мужчина рассказал, что проживает в городе Мерефа Харьковской области. По его словам, он не знал, что летит на территорию России. Перед пилотом была поставлена задача лететь на малой высоте за ведущим и фотографировать, когда он скажет. «Было сказано, что мы летим на юг по маршруту из Киевской области, в сторону юга», — сказал он.

За выполненную работу мужчине пообещали заплатить 50 тысяч гривен (108 970 рублей). По его словам, взлет произошел со старой площадки на одном из заброшенных предприятий.

Мужчина добавил, что летящий перед ним самолет был такого же легкомоторного типа. По словам пилота, он должен был выполнить контрольный полет на малых высотах, чтобы проверить, как работает российская ПВО.

О том, что в Брянской области упал легкомоторный самолет, сообщило погрануправление ФСБ. Силовики заявили, что самолет рухнул в районе населенного пункта Бутовск. Пилот пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничным нарядом.

Впоследствии стало известно, что задержанный пилот оказался вооружен автоматом. По неофициальным данным, воздушное судно направлялось в сторону нефтепровода «Дружба». Предположительно, легкомоторный самолет собирался сбросить бомбу на нефтепровод.

Марина Совина
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