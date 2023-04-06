В Екатеринбурге задержали самолет из-за инцидента с Александром Емельяненко

В Екатеринбурге задержали самолет из-за поведения Александра Емельяненко в аэропорту

Из-за поведения российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко в Екатеринбурге задержали самолет. Об этом сообщает портал E1.ru.

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово: спортсмен помочился в помещении. Блогер Анна Данилова, летевшая тем же рейсом в Москву, заявила изданию, что Емельяненко находился в нетрезвом состоянии. По ее словам, после того, как сотрудник аэропорта сделал бойцу замечание, он нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину.

25 сентября прошлого года в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Емельяненко потерпел поражение от россиянина Вячеслава Дацика. Емельяненко пропустил удар в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку.

Всего на счету 41-летнего Александра Емельяненко 28 побед и 10 поражений. Еще один бой с его участием закончился ничьей.