В Кремле сделали заявление по Fan ID

Помощник Путина Игорь Левитин заявил, что решение по Fan ID принято и изменений нет

Помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин сделал заявление о Fan ID. Его слова приводит «Матч ТВ».

«По карте болельщика изменений нет. Решение принято», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что сейчас определяются категории лиц, для которых будет действовать система упрощенного получения Fan ID.

27 марта Путин поручил упростить использование Fan ID. Соответствующие меры должны принять прежде всего в отношении инвалидов, пенсионеров и детей. Срок выполнения задачи — 1 мая 2023 года.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя, которую ранее было невозможно оформить удаленно. В ответ на это решение активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

