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18:49, 6 апреля 2023Бывший СССР

Грузия закрыла въезд в страну для американского эксперта

Грузия закрыла въезд для американского эксперта Коминсса, причастного к митингам в марте

Фото: Daro Sulakauri / Reuters

Грузинские власти закрыли въезд в страну для американского эксперта Джеймсона Маршала Коминсса, причастного к митингам, которые прошли в марте из-за обсуждения закона об иноагентах. Об этом сообщил глава Службы безопасности Грузии Григол Лилуашвили, передает ТАСС.

«После того как он [американец Коминсс] был уличен в той деятельности, которой занимался, [власти Грузии запретили ему въезд в страну]. А деятельность была связана с тренировкой, дачей указаний и так далее деструктивно настроенным группам на акциях 7-8 марта», — заявил Лилуашвили.

Он сообщил, что посольство США в Грузии не связывалось со Службой безопасности после инцидента, а это значит, что американская сторона хорошо знает причину запрета на въезд.

8 марта в Грузии начались протесты, связанные с принятием закона об иноагентах. 10 марта грузинский парламент проголосовал против принятия закона, заседание заняло несколько минут и прошло без комментариев.

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Алевтина Запольская
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