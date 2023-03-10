Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 10 марта 2023Бывший СССР

Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом

Глава МИД России Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом

Фото: Zurab Tsertsvadze / АР

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом 2014 года. Об этом он заявил в интервью в передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20 процентов всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал министр.

8 марта в Грузии начались протесты, связанные с принятием закона об иноагентах. Во время разгона митингов силовики применяли водометы и слезоточивый газ, между демонстрантами и полицейскими завязалась потасовка.

В результате парламент Грузии официально отозвал законопроект, провалив голосование.

Многотысячные протесты в Киеве, названные Майданом (или Евромайданом) начались в конце 2013 года и закончились в феврале 2014 года. Причиной стала приостановка подготовки украинского правительства к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В результате массовых акций и столкновений с полицейскими, по версии Киева, погибло более 100 человек, а тогдашний президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Киеве назвали сроки начала контрнаступления
Россиянин избивал сожительницу и ее дочерей и получил 8,5 года колонии
Россиянам раскрыли способ похудеть без диет и тренировок
В центре Баку произошла перестрелка
Отец рассказал о найденной мертвой в 400 километрах от дома 17-летней россиянке
Игравший в сборной России бразилец опроверг желание стать депутатом Госдумы
Доктор Мясников назвал снижающий риск рака продукт
Пассажир обматерил и избил попутчика в самолете из-за одной случайности
50 Cent начал работу над криминальным сериалом
Apple добилась от индийского штата разрешения женщинам работать по ночам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.