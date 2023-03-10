Глава МИД России Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил протесты в Грузии с украинским Майданом 2014 года. Об этом он заявил в интервью в передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20 процентов всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал министр.

8 марта в Грузии начались протесты, связанные с принятием закона об иноагентах. Во время разгона митингов силовики применяли водометы и слезоточивый газ, между демонстрантами и полицейскими завязалась потасовка.

В результате парламент Грузии официально отозвал законопроект, провалив голосование.

Многотысячные протесты в Киеве, названные Майданом (или Евромайданом) начались в конце 2013 года и закончились в феврале 2014 года. Причиной стала приостановка подготовки украинского правительства к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом. В результате массовых акций и столкновений с полицейскими, по версии Киева, погибло более 100 человек, а тогдашний президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию.