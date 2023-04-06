Российские хоккеисты приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ в НХЛ

Российские игроки «Нэшвилла» Тренин и Афанасьев приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ

Российские игроки «Нэшвилл Предаторс» Яков Тренин и Егор Афанасьев приняли участие в акции в поддержку ЛГБТ. Об этом сообщает The Tennessean.

Акция прошла перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс». Все игроки «Нэшвилла» надели на предматчевую раскатку радужные джерси.

Ранее несколько российских игроков, Иван Проворов из «Филадельфия Флайерс», Илья Любушкин из «Баффало Сэйбрс» и Илья Самсонов из «Торонто Мэйпл Лифс», не стали надевать радужную форму. Кроме того, от участия в акции отказались клубы «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесота Уайлд».

Позднее стало известно, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.