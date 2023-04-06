Путешественники оказались в напоминающем тюрьму хостеле и насмешили подписчиков

Два туриста поехали на курорт Бенидорм и случайно оказались в хостеле с решетками на окнах

Два путешественника решили поехать на испанский курорт Бенидорм и случайно оказались в хостеле, напоминающем тюремную камеру. Историей они поделились в соцсетях и насмешили подписчиков, передает Daily Mail.

Уточняется, что британские туристы Грэм и Даррен выбрали для совместного путешествия Испанию и решили заранее забронировать роскошный отель на берегу моря. Однако по приезде мужчины обнаружили вместо дорогих номеров комнаты, похожие на камеры заключенных с решетками на окнах. Выяснилось, что им предстоит жить в одном помещение еще с четырьмя мужчинами и спать на двухъярусных кроватях.

«Мой друг просто продолжал смеяться и говорить: "Я был без очков, когда бронировал номер"», — отметил Грэм. При этом, уточняет мужчина, номер в хостеле стоил 190 фунтов стерлингов (19 тысяч рублей).

Путешественники провели ночь на улице, чтобы не оставаться в «тюремном» номере, и в это время вели прямую трансляцию для многотысячных подписчиков. Пользователей сети развеселила история туристов, а некоторые посоветовали им хорошие отели в Бенидорме рядом с пляжем.

Ранее австралийский путешественник приехал на Бали отдыхать и случайно купил вино, цена которого равнялась стоимости поездки на остров — почти две тысячи долларов. Свою оплошность мужчина заметил лишь на следующий день, проверяя покупки по карте.