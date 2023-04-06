Врач рассказал о пользе и вреде мультфильмов для детей

Педиатр Османов рассказал, что мультфильмы могут наносить вред детской психике

Все дети без исключения любят смотреть мультфильмы, однако некоторые из них являются совсем небезопасными для психического и психологического здоровья ребенка, предупредил главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, от просмотра каких мультфильмов стоит ограждать детей.

Польза мультипликации

По своему замыслу мультфильм предназначен для развития сознания ребенка, воспитания и обучения, обозначил врач. Персонажи ленты демонстрируют малышу самые разные способы взаимодействия с окружающим миром, формируя первичные представления о ценностях, устанавливают в сознании ребенка образы хорошего и плохого поведения. Сюжеты позволяют повышать осведомленность детей, развивать их мышление и воображение на доступном и интересном им языке.

«Не все это знают, но во времена СССР все мультфильмы проходили жесткий контроль, и каждый кадр рассматривался "под лупой", в том числе и с точки зрения его воздействия на ребенка. Анимация того времени была комфортна для детской психики, учила прекрасному, доброму, вечному и часто становилась для ребенка первой встречей с искусством», — поделился Османов.

На сегодняшний день помимо старых, добрых советских мультфильмов выпускается множество развивающих и обучающих мультфильмов для детей, убежден специалист. Многие серии таких мультфильмов содержат полезный воспитательный и образовательный контент. Они учат ребенка манерам поведения, дружбе, взаимопомощи, различать добро и зло. Также ленты могут рассказать ребенку о правилах дорожного движения, зачем и как чистить зубы, как правильно питаться, следить за собой, беречь природу.

Мультфильмы для самых маленьких могут помочь ребенку освоить информацию о различных цветах, формах, размерах предметов, научить простому счету Исмаил Османов педиатр

Вред мультиков

К сожалению, далеко не все родители, включая своему ребенку тот или иной мультфильм, задаются целью развития, воспитания или обучения, заметил собеседник «Ленты.ру». Так, нередко взрослые дают ребенку телефон или пульт от телевизора на несколько часов, даже не зная, какой контент он просматривает.

«Такие просмотры становятся неконтролируемыми, нецеленаправленными и могут привести к весьма нежелательным последствиям. Без вмешательства взрослых в "мультипликационный" рацион детей мультфильмы действительно могут стать воспитателями со знаком минус», — предупредил Османов.

Он обратил внимание, что на текущий момент отсутствуют научно обоснованные рекомендации по применению возрастных ограничений к мультфильмам, а также для отбора мультфильмов, созданных в целях воспитания и образования ребенка.

Так, в современных мультфильмах часто можно увидеть истерики, шантаж, драки, смерть, похороны, гонки, криминальные разборки, пьяные посиделки, месть, суд над преступником, азартные игры на деньги, множественные сцены убийств, насилия и агрессии. Более того, некоторые современные картины содержат особо низкий уровень речевой культуры: грубые, жаргонные слова, недопустимые для слуха ребенка.

Такие мультфильмы эмоционально опустошают ребенка. Некоторые сюжеты способны исказить модель поведения девочек и мальчиков в обществе как будущих взрослых, родителей Исмаил Османов педиатр

По словам Османова, в них прослеживается искажение образов-эталонов женщины и матери. Девочки с малолетства получают сценарий женского поведения из таких мультфильмов и затем бессознательно или сознательно реализуют его в реальности.

«Образ женщины лишается романтики и тайн. Попутно высмеиваются традиционные для нашего общества женские качества — целомудрие, нежность, застенчивость, бескорыстие, скромность и материнство как таковое», — добавил доктор.

Просмотрев мультфильм, дети чаще всего запоминают главных героев, обладающих определенными характеристиками, отметил он. И для детей главный герой, безусловно, должен быть положительным. Дело в том, что ребенок воспринимает его целиком и полностью как «хорошего», так как он еще не в силах определить всю сложность натуры героя, оценив, что он делает «хорошо», а что «плохо». Поэтому все, что делает любимый персонаж, ребенок воспринимает как должное.

«Во многих современных мультфильмах персонажи обладают сложным набором качеств, в котором ребенок просто не может правильно выделить плохие и хорошие. В советских же мультфильмах герои прозрачно делятся на положительных и отрицательных. Ребенок способен определить, кто поступает правильно, а кто — нет, и какие последствия могут быть у таких поступков», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

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