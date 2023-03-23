Россиянам перечислили запрещенные при общении с ребенком фразы

Психолог Нестеренко: токсичная мать принижает желания ребенка и сравнивает его с другими

На токсичность поведения матери по отношению к ребенку могут указать определенные фразы, рассказала семейный и детский психолог, педагог Ольга Нестеренко. Она перечислила изданию «Доктор Питер» слова, которые запрещены при общении с ребенком.

Нестеренко рассказала россиянам, что токсичная мать манипулирует ребенком, добиваясь своего с помощью шантажа и запугивания, а также устраивает тотальный контроль над ним. «Чрезмерная опека с ее стороны приводит в итоге к развитию у малыша инфантильности. Пугает, нагружая ребенка ненужной и опасной для детской психики информацией», — назвала признаки такой матери психолог.

Кроме того, токсичная мать сравнивает своего с другими детьми, дает негативную оценку, принижает желания ребенка и в итоге мешает ему стать целеустремленным. К выдающим токсичную мать фразам Нестеренко отнесла «Сейчас скажу дяде, чтобы забрал тебя, если не…», «Не ходи туда, обязательно упадешь», «Тебе жарко! Тебе холодно! Ты голодный! Не спорь, я лучше знаю!», «А вот у тети Кати сын все умеет», «Что же ты всегда такой ленивый/бестолковый/криворукий/медлительный/торопливый/тупой/всего боишься…».

Также, продолжила Нестеренко, токсичная мать может произнести следующие фразы: «Много хочешь — мало получишь», «Могла бы и лучше сделать», «Я на тебя всю жизнь положила, а ты…», «Да кому ты такая, кроме матери, нужна…», «Ты ведешь себя, как отец!», «А вот я в твои годы…».

Высказывания могут быть и еще более агрессивными. Список Нестеренко также дополнила фразами «У тебя еще молоко на губах не обсохло, чтобы говорить на эту тему!», «Кто тебя против родной матери настроил?», «Если ты это сделаешь, я не переживу!», «Тогда я тебе не мать!», «Это бы и тупой сделал!», «Ты что, меня не любишь?!»

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