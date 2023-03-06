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17:01, 6 марта 2023Забота о себе

Психолог рассказала о мешающем жить детям спустя годы частом поведении родителей

Психолог Варелджан сравнила боль от безразличия родителей с последствием смерти близкого

Фото: Paola Chaaya / Unsplash

Безразличие родителей может травмировать детскую психику так же сильно, как и трагическое событие, предупредила психолог Анна Варелджан. Она рассказала «Ленте.ру» о детских травмах, мешающих жить счастливо уже давно выросшим детям спустя годы.

По ее словам, травмировать ребенка могут сложные события: смерть близкого — родителей, брата или сестры; природные катаклизмы; физическое и эмоциональное насилие; развод родителей; долгая разлука с матерью; родители-алкоголики или наркоманы. Также вред детской психике наносят и менее ранящие ситуации, которые оказываются не менее сложными для ребенка, а их последствия приносят не меньше боли во взрослом возрасте.

Из-за безразличия родителей ребенок вырастает неуверенным в себе

Анна Варелджанпсихолог

В таких ситуациях не столько важно само событие, сколько реакция ребенка на него. «Например, девочка прибежала к маме показать свой рисунок. Уставшая после работы мама проходит мимо лишь с одной реакцией: "Угу..." В ее действиях не было злого умысла, она точно не хотела обижать ребенка... Как должен на это реагировать ребенок? Тем более если это происходит пять раз в неделю?» — привела пример часто встречающегося у родителей поведения психолог.

Она объяснила, что в подобной ситуации мать должна была не молча пройти мимо, а объяснить, что она устала, но вскоре обязательно посмотрит рисунок дочери. Так можно было бы избежать травмирующей для ребенка ситуации.

Столкнувшиеся с безразличием родителей дети со временем начинают думать, что они ненужные. Если отцу и матери на них наплевать, то как к ним должны относиться другие люди? И ребенок начинает либо всеми способами заслуживать похвалы, или становится безразличным ко всему

Анна Варелджанпсихолог

Варелджан подчеркнула, что ребенок всегда тяжело переживает любое отвержение. В ответ на его реакцию родители могут говорить: «Ишь, какой нежный» — в надежде отучить его так остро реагировать. Однако подобными фразами взрослые лишь добивают ребенка, констатировала психолог.

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Важно, чтобы в любой травмирующей ситуации ребенок получил поддержку. Его чувства нужно замечать. «Это не значит, что надо выполнять любые детские прихоти. Вовсе нет. Кстати, поддержка нужна не только детям, но и взрослым, которые в детстве ее не получили. Только так травмированные взрослые смогут изменить свою привычную модель поведения и жить счастливо», — подвела итог Варелджан.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин объяснил неспособность простить обиду. Он рассказал, что долгие обиды возникают, когда оскорбление попало в точку.

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Вера Владзиевская
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