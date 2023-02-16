Психотерапевт объяснил неспособность простить обиду

Психотерапевт Фомин: долгие обиды возникают, когда оскорбление попало в точку

Долгие обиды возникают из-за иррациональных представлений о себе, считает психотерапевт Евгений Фомин. О причинах неспособности простить обиду он поговорил с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, у более впечатлительных на фоне обиды возникают дисфункциональные эмоции: раздражение сменяется гневом, и в результате человек неверно интерпретирует произошедшее. К примеру, продолжил Фомин, человек с адекватной оценкой своей личности не обидится, если кто-то назвал его дураком. «Но если у человека низкая самооценка, и он себя сам считает далеко не интеллектуалом, то на подобные высказывания возникнет крайне негативная реакция. А все почему? Потому что оппонент попал в точку, подметив его слабые стороны, которые тот тщательно пытался скрыть», — объяснил он.

Иррациональные установки относительно самих себя, добавил он, способны продлить обиды на годы. «Когда человек слышит оскорбление со стороны, совпавшее с его убеждением, внутри него разворачивается целая когнитивная карта с большим масштабом, потому что обида активировала его собственную установку относительно себя», — рассказал психотерапевт.

Фомин предупредил, что искажение реальности, в котором человек и сам себя считает глупцом, и приписывает это мнение окружающим, может закончиться плохо для обидевшегося. Однако, утешил он, долгие обиды поддаются коррекции. Для этого, по его словам, следует обратиться к психотерапевту.

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