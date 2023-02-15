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15:56, 15 февраля 2023Из жизни

Супруги нашли оригинальный способ избежать семейных ссор

Mirror: супруги решили проводить регулярные планерки, чтобы избежать семейных ссор

Фото: @rachaelshohta

Супруги из США нашли оригинальный способ избежать семейных ссор и снизить уровень стресса. Об этом рассказало издание Mirror.

34-летняя Рэйчел Шепард-Охта и 37-летний Марли по совету психолога решили проводить регулярные семейные планерки. Собрания происходят утром каждый четверг, когда старший ребенок в школе, а младшие спят. В течение недели супруги записывают все моменты, которые хотели обсудить — от взаимных претензий и благодарностей до планирования поездок и дней рождения.

Каждая встреча начинается со слов благодарности друг другу. «Марли начал больше ценить меня, так как стал понимать, сколько задач мне раньше приходилось решать самой», — говорит Рэйчел.

Мы говорим друг другу, какие задачи были решены за неделю и благодарим друг друга. Затем смотрим, что нужно запланировать. Каждый берет на себя то, что ему логичнее выполнить. После мы переходим к срочным делам, например записи на прием к врачу

Рэйчел Шепард-Охта
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По признанию женщины, подобные встречи сделали жизнь семьи более организованной. Марли добавил, что планерки помогают высказывать недовольство друг другом в определенное время и избавляют от скандалов в течение недели.

Ранее издание Mirror рассказало историю женщины, нашедшей способ быть счастливой без отношений. Она полюбила свои одинокие субботы, во время которых больше времени уделяет любимым занятиям и заряжается энергией.

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Вера Владзиевская
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