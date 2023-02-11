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20:45, 11 февраля 2023Забота о себе

Женщина нашла оригинальный способ стать счастливой без отношений

Mirror: британка отказалась от свиданий в пользу одиноких суббот и стала счастливой

Фото: Claire Kenny

47-летняя жительница города Уэйкфилд, Великобритания, Клэр Кенни нашла оригинальный способ стать счастливой без отношений, для этого она просто отказалась от свиданий в пользу «одиноких суббот». Об этом написало издание Mirror.

Женщине надоело жалеть себя после череды неудачных романтических встреч с мужчинами, организованных через приложение для знакомств Tinder. Она поняла, что больше не хочет пытаться построить отношения и лучше постарается принять свой статус одиночки.

Я решила сделать все, что в моих силах, чтобы построить жизнь, которую я бы любила, независимо от того, есть у меня партнер или нет

Клэр Кенни
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Для этого Кенни начала планировать свои выходные, больше времени уделять любимым занятиям и в результате стала с нетерпением ждать конца рабочей недели. По словам британки, для нее «одинокие субботы» стали временем для того, чтобы расслабиться и зарядиться энергией. В выходные она готовит что-то вкусное, смотрит телевизор и «наслаждается уютом своего дома». Более того, для поднятия настроения женщина решила сама себе посылать букеты цветов в комплекте с милыми посланиями внутри.

Ранее жительница штата Виктория, Австралия, 26-летняя Кайла Джонсон, смогла похудеть на 31 килограмм после долгих лет попыток привести себя в форму. Для этого женщина отказалась только от одной вредной привычки: она перестала пить алкоголь.

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Наталья Обрядина
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