Мировому авторынку предсказали угрозу ценовой войны

UBS: на мировом авторынке предложение может превысить спрос, что приведет к ценовой войне

В текущем году на мировом авторынке может начаться ценовая война между производителями — этому поспособствует серьезный избыток новых легковых автомобилей, считают в швейцарском банке UBS, пишет «Коммерсантъ».

По оценкам аналитиков, по итогам года предложение может на шесть процентов превысить спрос. В условиях замедления мирового экономического роста и растущей инфляции у людей будет меньше возможностей купить новый автомобиль. Сокращение спроса вынудит производителей снижать цены. Изменение ценового порядка начнется как минимум во второй половине года, поскольку сейчас у компаний еще есть достаточное количество заказов, и цены менять им не придется.

Впрочем, уже опустили цены на свои машины производители электромобилей. Компаниям пришлось пойти на такой шаг из-за снижения популярности таких авто на фоне резкого роста цен на энергоносители и электричество. UBS предсказывает, что через несколько месяцев аналогичная ситуация произойдет на рынке автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). «Принимая во внимание текущие планы выпуска машин, мы видим риски перепроизводства и растущее ценовое давление. Ценовые войны уже начались в сегменте электромобилей, и в скором времени мы ожидаем того же и в сегменте автомобилей с ДВС», — предупреждает ведущий аналитик банка Патрик Хуммель.

Тем временем в России в марте продажи новых легковых и коммерческих автомобилей снизились в годовом выражении на 10,6 процента, до 48 414 штук. С начала 2023 года рынок продолжил падение после достижения рекордно низкого уровня по итогам 2022 года. Доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Александр Пасько ранее подчеркивал, что в 2023 году в стране будет оставаться дефицит новых авто, включая иномарки.

В то же время производство машин в России по итогам прошлого года сократилось на 60 процентов по сравнению с 2021-м. Такая динамика наблюдается на фоне ухода западных производителей с российского рынка, а также возникновения проблем с поставками автозапчастей после начала боевых действий на Украине.