В России стали продавать меньше новых автомобилей

В марте 2023 года продажи новых автомобилей в России снизились на 10%

За март 2023 года продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России снизились до 48 414 штук (минус 10,6 процента год к году). Об этом со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) сообщает Forbes.

Падение объема реализаций за первый квартал составило 44,7 процента — с января по март продали 153 477 машин (меньше на 123 855). За это время приобрели 14 922 коммерческих автомобиля, 87 109 внедорожников, 1457 пикапов и 276 электромобилей.

Снижение на 10,6 процента — минимальное за год. В январе 2023-го продажи авто снизились на 63,1 процента в сравнении с прошлогодними показателями, а в феврале — на 62 процента. При этом в феврале количество проданных машин на 62 процента, а в марте — на 49 процентов больше, чем в январе.

Лидером рынка при этом стали российские автомобили Lada: в марте дилеры продали 23 335 коммерческих и пассажирских машин (плюс 90 процентов год к году). Продажи «АвтоВАЗа» за три месяца выросли на 22 процента, до 64 240 автомобилей. По словам президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова, доля компании среди всех проданных машин по итогам 2022-го выросла до 27,9 процента.

Продажи китайских брендов Haval и Geely при этом выросли на 331 и 243 процента год к году. За март их продали 6780 и 5119 автомобилей соответственно. Менее известные бренды: Changan стали продаваться на 1264 процента чаще (1517 штук), а автомобили марки Great Wall — на 1264 процента (450 штуки).

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предупредили, что в 2023 году Россию ждет бурный рост продаж китайских автомобилей. Их доля на рынке вырастет почти в два раза, с 18 до 32 процентов. Дилеры прогнозируют, что до конца года в России продадут 250 тысяч таких автомобилей (годом ранее в стране было куплено 124,6 тысячи). Российские машины Lada останутся лидерами — их продажи составят 440 тысяч штук, или около 55 процентов от общего числа. Иномарки с параллельного импорта сохранят за собой лишь 13 процентов рынка (100 тысяч машин).