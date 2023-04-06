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13:49, 6 апреля 2023Спорт

Легионер клуба ФНЛ сравнил уровень жизни в Италии и России

Венесуэльский игрок «Акрона» Понсе заявил, что уровень жизни в Италии выше, чем в России

Фото: Sportfotodienst / Globallookpress.com

Венесуэльский игрок «Акрона» Андрес Понсе сравнил уровень жизни в Италии и России. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Конечно, в Италии было комфортнее, там уровень жизни на одну ступень выше, чем в России», — заявил легионер. Нападающий поделился, что в России ему сложно из-за погоды и незнания языка.

В составе «Акрона» Понсе выступает с января 2023 года. Он провел за клуб из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) восемь матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. С 2015 по 2018 год футболист играл за итальянские «Сампдорию» и «Ливорно», после чего перебрался в Россию, где представлял «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе. «Лучшим футболистам в России платят так же, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе», — отметил он.

Дарья Коршунова
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