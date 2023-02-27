Бывший тренер «Зенита» сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе

Бывший тренер «Зенита» Петржела посчитал схожими зарплаты футболистов в России и Европе

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил уровень зарплат футболистов в России и Европе. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он посчитал схожими доходы игроков в этих регионах. «Лучшим футболистам в России платят так же, как лучшим игрокам европейских лиг. Остальное — среднее, как и везде в Европе. Российский футбол — это средний показатель по Европе», — отметил Петржела.

Ранее нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о зарплатах футболистов в России. Игрок клуба Российской премьер-лиги отказался считать гонорары завышенными и назвал их заслуженными.

В начале февраля футбольный агент Дмитрий Селюк предрек падение доходов игроков в России. «Россияне привыкли к другим зарплатам», — добавил он.