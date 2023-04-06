Литва призвала пригласить Украину в НАТО на грядущем саммите

Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе

На грядущем саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле, необходимо официально пригласить Украину присоединиться к альянсу. Такую резолюцию принял Сейм (парламент) Литвы, передает ТАСС.

«Необходимо [на саммите] пригласить Украину стать членом НАТО, подписать протоколы о вступлении и начать, когда создадутся соответствующие условия, процесс их ратификации», — выступил Сейм с таким призывом.

В свою очередь, председатель парламентского комитета по международным делам Жигимантас Павиленис подчеркнул, что у России не должно быть права вето по вступлению Украины в НАТО. Он также отметил, что прием Украины в альянс обойдется дешевле, чем постоянная военная помощь Киеву.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО возможны только при сохранности ее суверенитета. Вместе с тем он отметил, что вступление Украины в альянс не ставится под сомнение.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует добиться вступления в военный блок в ускоренном режиме. Он указал, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.