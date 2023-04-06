Сменившая флаг шорт-трекистка сравнила зарплаты в сборных России и Дании

Шорт-трекистка Просвирнова заявила, что зарплата в сборной Дании не сравнится с российской

Российская шорт-трекистка Софья Просвирнова рассказала о сложностях при переходе в сборную Дании. Ее слова приводит Sports.ru.

«В первый год мне вообще ничего не будут платить. А потом, если увидят потенциал, что-то будет полагаться. Хотя со стипендиями в России это не идет ни в какое сравнение», — сравнила выплаты Просвирнова. Она добавила, что сама будет искать спонсоров для поездки на сборы в США.

Главным препятствием для смены флага Просвирнова назвала регламент Международного союза конькобежцев (ISU). «Для смены спортивного гражданства нужно прожить год в стране, за которую собираешься выступать, и иметь вид на жительство (ВНЖ). Но из-за разъездов год я не прожила, да и ВНЖ у меня пока нет», — пояснила спортсменка. Она выразила надежду на то, что в ее ситуации руководство ISU воспользуется исключением из правил. В противном случае шорт-трекистка пропустит сезон-2023/2024.

О переходе в сборную Дании Просвирнова сообщила 4 апреля. Она отметила, что приняла это решение по семейным обстоятельствам, поскольку система подготовки в сборной России вынуждает ее быть вдали от мужа, датского конькобежца Виктора Торупа.

Просвирнова — серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, а также пятикратная чемпионка Европы. В составе сборной России она принимала участие в Олимпийских играх в 2014, 2018 и 2022 годах.