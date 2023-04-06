Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 6 апреля 2023Силовые структуры

Стали известны подробности задержания Треповой и ее знакомого Касинцева

Допрос обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой длился 9 часов, ей пришлось вызвать скорую

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стали известны подробности задержания обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой и ее знакомого Дмитрия Касинцева. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Трепова была контужена после взрыва, поэтому плохо слышала и с трудом ориентировалась в пространстве. Первый допрос, который прошел 3 апреля, длился девять часов. После него девушке пришлось вызвать скорую.

Ее знакомый Касинцев, у которого Трепова скрывалась после взрыва, также был задержан. В деле о теракте он проходит в качестве свидетеля. Его родители рассказали, что никогда не слышали от сына упоминания о Треповой. Однако мужчина дружил с ее мужем Дмитрием Рыловым. Они учились в одном университете. Отмечается, что Касинцев родился в семьей кандидатов наук, сам он является математиком и физиком. Силовики продолжают поиск лиц, с которыми Трепова общалась и встречалась в последнее время.

Касинцев утверждает, что не знал о готовящемся теракте. Он уверяет, что разрешил Треповой остаться у него из-за добродушия. Однако мужчина к моменту задержания должен был знать о произошедшем в Петербурге. А значит догадывался о том, что девушка причастна к совершению теракта.

По данным Следственного комитета России (СКР), 2 апреля Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). В результате он погиб, более 40 человек были ранены.

На допросе девушка рассказала, что познакомилась в сети с активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
После столкновения с силовиками в Ингушетии найдено тело боевика
20 украинских диверсантов пытались проникнуть в село под Брянском
Евро стал дороже 88 рублей
Песков назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на действия НАТО
Кремль пообещал следить за словами Зеленского о границе Украины и Польши
Швейцария лишит премий руководство банка Credit Suisse
Песков рассказал о долгом и содержательном общении Путина и Лукашенко
На Украине задержали требовавшую отсоединения Закарпатья блогершу
Москвич распылил перцовый баллончик в лицо пенсионеру в метро и попал на видео
Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.