Стали известны подробности задержания Треповой и ее знакомого Касинцева

Допрос обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой длился 9 часов, ей пришлось вызвать скорую

Стали известны подробности задержания обвиняемой в терроризме Дарьи Треповой и ее знакомого Дмитрия Касинцева. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Трепова была контужена после взрыва, поэтому плохо слышала и с трудом ориентировалась в пространстве. Первый допрос, который прошел 3 апреля, длился девять часов. После него девушке пришлось вызвать скорую.

Ее знакомый Касинцев, у которого Трепова скрывалась после взрыва, также был задержан. В деле о теракте он проходит в качестве свидетеля. Его родители рассказали, что никогда не слышали от сына упоминания о Треповой. Однако мужчина дружил с ее мужем Дмитрием Рыловым. Они учились в одном университете. Отмечается, что Касинцев родился в семьей кандидатов наук, сам он является математиком и физиком. Силовики продолжают поиск лиц, с которыми Трепова общалась и встречалась в последнее время.

Касинцев утверждает, что не знал о готовящемся теракте. Он уверяет, что разрешил Треповой остаться у него из-за добродушия. Однако мужчина к моменту задержания должен был знать о произошедшем в Петербурге. А значит догадывался о том, что девушка причастна к совершению теракта.

По данным Следственного комитета России (СКР), 2 апреля Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). В результате он погиб, более 40 человек были ранены.

На допросе девушка рассказала, что познакомилась в сети с активистом, который предложил ей переехать в Киев и стать редактором медиаресурса, но для этого необходимо было пройти стажировку, выполнив ряд заданий. Передача бюста со взрывчаткой была одним из них. При этом Трепова утверждает, что не знала, что именно находится в статуэтке.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что преступление было спланировано и организовано с территории Украины. Следователи устанавливают всех участников преступной цепочки — от исполнителей до заказчиков.