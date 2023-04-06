В США высказались о поставках оружия Тайваню

Спикер конгресса США Маккарти: Вашингтон должен продолжать продажи оружия Тайваню

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Вашингтон должен продолжать продажи оружия Тайваню. Об этом сообщает РИА Новости.

После встречи с главой администрации острова Цай Инвэнь политик заявил, что поставки оружия должны осуществляться вовремя.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон уведомил руководство Китая о неуместности эскалации из-за визита главы администрации Тайваня в Соединенные Штаты.

5 апреля Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.