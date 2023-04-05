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23:47, 5 апреля 2023Мир

США обратились к Китаю из-за визита главы Тайваня

Белый дом: США передали Китаю, что эскалация из-за визита главы Тайваня была бы неуместной
Цай Инвэнь

Цай Инвэнь. Фото: Yuki Iwamura / AP

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон уведомил руководство Китая о неуместности эскалации из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА Новости.

«В последние дни мы напрямую передали китайцам на высоких уровнях, что эскалация неоправданна», — сказала представитель Белого дома.

По словам Жан-Пьер, США продолжат держать открытыми каналы для коммуникаций с КНР.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на встрече с главой Тайваня Цай Инвэнь пообещал, что отношения между Вашингтоном и регионом продолжат развиваться. По его словам, отношения с Тайванем важны как никогда.

Ранее стало известно, что глава Тайваня Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк. Отмечается, что это ее первый визит в США более чем за три года.

Марина Совина
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