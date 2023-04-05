В США пообещали развивать отношения с Тайванем

Спикер конгресса США Маккарти: отношения Вашингтона и Тайваня продолжат развиваться

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти на встрече с главой Тайваня Цай Инвэнь пообещал, что отношения между Вашингтоном и регионом продолжат развиваться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Идет ли речь о наших глубоких экономических связях, сильных отношениях между людьми, совместных ценностях, наше взаимодействие с народом Тайваня продолжает расширяться», — заявил политик.

По его словам, отношения с Тайванем важны как никогда. Он также добавил, что связь с регионом сильнее, чем была когда-либо на его памяти. Он также заявил, что дружба Соединенных Штатов и Тайваня представляет важность для всего «свободного мира».

5 апреля Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.