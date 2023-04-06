Раскрыта судьба найденного истощенным в захламленной квартире Москвы ребенка

Омбудсмен: найденного истощенным в захламленной квартире в Москве ребенка вернут матери

Мальчика, которого нашли истощенным в захламленной квартире Москвы, вернут матери. Судьбу ребенка раскрыла детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская, ее цитирует РИА Новости.

«Я знаю, что такое ребенок-маугли, я видела детей-маугли. Но у этого ребенка речь развита выше возрастной нормы, это опрятный, ухоженный, любящий свою маму ребенок, не имеющий ни следов побоев, ни истощения, ни психологического насилия», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, мальчик спокойный и умеет читать, а также рисует и рассказывает, что хочет домой к маме. Сейчас первоклассник лечится в больнице и проходит все необходимые обследования. Его семье окажут поддержку, так как она находится в тяжелом социальном положении, сказала Ярославская.

Семилетнего мальчика обнаружили в квартире на улице Сталеваров в Москве 4 апреля. В столичной прокуратуре сообщили, что мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии выяснилось, что родители истощенного первоклассника выпрашивали просрочку в супермаркетах и собирали еду по мусорным бакам. Соседи рассказали, что семья, в которой жил мальчик, любит выпить и не занимается ребенком.