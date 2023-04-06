Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 6 апреля 2023Россия

Раскрыта судьба найденного истощенным в захламленной квартире Москвы ребенка

Омбудсмен: найденного истощенным в захламленной квартире в Москве ребенка вернут матери

Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Мальчика, которого нашли истощенным в захламленной квартире Москвы, вернут матери. Судьбу ребенка раскрыла детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская, ее цитирует РИА Новости.

«Я знаю, что такое ребенок-маугли, я видела детей-маугли. Но у этого ребенка речь развита выше возрастной нормы, это опрятный, ухоженный, любящий свою маму ребенок, не имеющий ни следов побоев, ни истощения, ни психологического насилия», — сказала уполномоченный по правам ребенка.

По ее словам, мальчик спокойный и умеет читать, а также рисует и рассказывает, что хочет домой к маме. Сейчас первоклассник лечится в больнице и проходит все необходимые обследования. Его семье окажут поддержку, так как она находится в тяжелом социальном положении, сказала Ярославская.

Семилетнего мальчика обнаружили в квартире на улице Сталеваров в Москве 4 апреля. В столичной прокуратуре сообщили, что мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии выяснилось, что родители истощенного первоклассника выпрашивали просрочку в супермаркетах и собирали еду по мусорным бакам. Соседи рассказали, что семья, в которой жил мальчик, любит выпить и не занимается ребенком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко рассказал о «фундаментальных переговорах» с Путиным
Украина договорилась о производстве танковых снарядов
Лукашенко высказался о судьбе ядерного оружия
Лукашенко пожаловался на поток оружия с Украины в Белоруссию
Бывшего замглавы Ульяновской области осудили на пять лет за взятки
Россиян предупредили о мошенничестве на маркетплейсах
В России стартовали масштабные арктические учения
В Белоруссии обнаружили схроны украинских диверсантов
Первая ракетка мира высказалась об участии россиян в турнирах
Россиянин привез из Африки 350 экзотических животных и попался в аэропорту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.