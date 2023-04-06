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01:06, 6 апреля 2023Мир

В МИД России объяснили важность существования ООН

Вершинин: ООН нужна, чтобы страны на ее площадке искали общие решения по главным вопросам

Фото: MFA Russia / Global Lоok Press

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин объяснил важность существования Организации Объединенных Наций (ООН) необходимостью поиска странами общих решений по актуальным вопросам. Своим мнением он поделился в интервью RT.

По словам дипломата, на сегодняшний день организация представляет собой площадку, где все страны «на основе равенства, равноправия, уважения суверенитета могут высказать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам».

Вершинин напомнил, что мировое сообщество планирует перейти к утверждению многополярного мира, где будут важны интересы всех полюсов.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия не может быть членом Совета безопасности ООН и иметь в организации право вето. «Россия не может ни голосовать в СБ ООН, ни иметь иметь право вето. Это государство де-юре даже не приобрело членства в организации», — заявил Подоляк.

Марина Совина
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