В МИД России объяснили важность существования ООН

Вершинин: ООН нужна, чтобы страны на ее площадке искали общие решения по главным вопросам

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин объяснил важность существования Организации Объединенных Наций (ООН) необходимостью поиска странами общих решений по актуальным вопросам. Своим мнением он поделился в интервью RT.

По словам дипломата, на сегодняшний день организация представляет собой площадку, где все страны «на основе равенства, равноправия, уважения суверенитета могут высказать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам».

Вершинин напомнил, что мировое сообщество планирует перейти к утверждению многополярного мира, где будут важны интересы всех полюсов.

Ранее советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия не может быть членом Совета безопасности ООН и иметь в организации право вето. «Россия не может ни голосовать в СБ ООН, ни иметь иметь право вето. Это государство де-юре даже не приобрело членства в организации», — заявил Подоляк.